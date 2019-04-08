16 Yaşındaki Cansu, Afyonkarahisar'da Bulundu
2 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde, iki gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Cansu Güneri, Afyonkarahisar'da bulundu.
Aydın
'ın Çine
ilçesinde, iki gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Cansu Güneri, Afyonkarahisar
'da bulundu.
Çine ilçesi Mutaflar Mahallesinde yaşayan Mustafa-Çiğdem Güneri'nin dört çocuğundan birisi olan 16 yaşındaki Cansu Güneri, iki gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Cansu'nun akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızlarının işe gitmediğini öğrenerek, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma
ve polis ekiplerinin 16 yaşındaki Cansu'nun bulunması için başlattığı çalışmalarda, kayıp genç kız bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'da bulunarak, ailesine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:49 Kaynak: İHA
3 Gündür Kayıp Suriyeli Çocuk, Besi Çiftliğinde Ölü Bulundu
KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı