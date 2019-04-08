Son Dakika Haberleri: 16 Yaşındaki Cansu, Afyonkarahisar'da Bulundu

16 Yaşındaki Cansu, Afyonkarahisar'da Bulundu

2 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde, iki gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Cansu Güneri, Afyonkarahisar'da bulundu.

16 Yaşındaki Cansu, Afyonkarahisar'da Bulundu, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde, iki gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Cansu Güneri, Afyonkarahisar'da bulundu.

Çine ilçesi Mutaflar Mahallesinde yaşayan Mustafa-Çiğdem Güneri'nin dört çocuğundan birisi olan 16 yaşındaki Cansu Güneri, iki gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Cansu'nun akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kızlarının işe gitmediğini öğrenerek, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve polis ekiplerinin 16 yaşındaki Cansu'nun bulunması için başlattığı çalışmalarda, kayıp genç kız bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'da bulunarak, ailesine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:49 Kaynak: İHA

Aydın, Çine, Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Gündür Kayıp Suriyeli Çocuk, Besi Çiftliğinde Ölü Bulundu KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:59:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 Yaşındaki Cansu, Afyonkarahisar'da Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]