Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi
Son Dakika Güncel Haber

16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi

1 saat önce

16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisiKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, R.G.'nin (16), alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, R.G.'nin (16), alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Olaya tepki gösteren vatandaşların toplanması üzerine polis ekipleri, adliyenin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Karamürsel'de, R.G.'nin cinsel istismara uğradığı kişi tarafından başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir vatandaş durumu geçen hafta cumartesi günü polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi. Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. R.G. polise yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde E.C. (18) ile arkadaşlık yaptığını, daha sonra E.C. ile birliktelik yaşadığını söyledi. R.G., E.C.'nin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını anlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis, soruşturma kapsamında R.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 14 kişinin kimliğini tespit etti. Bu arada E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi. Karamürsel'de düzenlenen operasyonda 14 kişiden E.C.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. R.G. ise devlet koruması altına alındı.

Gözaltına alınan 8 kişiden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunanların adliyeye sevk edildiğini haber alan yüzlerce kişi akşam saatlerinde adliye önünde toplanarak, zanlılara tepki gösterdi. Adliye binası önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bina çevresinde bulunan ara sokakları trafiğe kapattı. Adliye binasında içerisinin dışarıdan görülme ihtimaline karşı pencereler kartonlarla kapatıldı. Olası olaylara karşı TOMA da adliyenin yakınlarında bekletilirken, vatandaşların bekleyişi devam ediyor.

16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi

Karamürsel, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Joker filmi gizli polis eşliğinde gösterime girecek
Uşakta "torun" dehşeti...Babaannesini altınları için boğarak öldürdü Uşak'ta torun vahşeti! Babaannesini altınları için boğarak öldürdü Uyuşturucu bağımlısı genç: Bağımlı olmam derdim ama olmuşum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 01:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]