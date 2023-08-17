16 yaşındaki çocuğun öldüğü güvercin kavgası kamerada - Son Dakika

16 yaşındaki çocuğun öldüğü güvercin kavgası kamerada

Son Güncelleme: 17.08.2023 20:45

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde güvercin meselesi nedeniyle çıkan ve 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerindekilerin kavgayı ayırmak yerine videoya çektikleri görüldü. Kavga, güvercin meselesi nedeniyle 16 yaşındaki Celal Badem ile 16 yaşındaki K.K. ve 14 yaşındaki M.A.K. isimli 2 kardeş arasında yaşandı. Kavganın sonucunda Celal Badem ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. K.K. ile M.A.K. kardeşler gözaltına alındı.

16 yaşındaki çocuğun öldüğü güvercin kavgası kamerada

Ölümle son bulan kavgayı ayırmak yerine videoya çekmişler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde güvercin meselesi nedeniyle çıkan ve 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerindekilerin kavgayı ayırmak yerine videoya çektikleri görüldü.

Edinilen bilgiye göre kavga, Önceki gün Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 16 yaşındaki Celal Badem ile 16 yaşındaki K.K. ve 14 yaşındaki M.A.K. isimli 2 kardeş arasında güvercin meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Ayırmak yerine videoya çektiler

Çocuklar kavga ederken etraftaki bazı kişiler ise ayırmak yerine videoya çekti. Bir süre kavga eden çocuklardan Celal Badem'in başına parke taşıyla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen K.K. ile M.A.K. kardeşler gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuğun öldüğü güvercin kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki çocuğun öldüğü güvercin kavgası kamerada - Son Dakika
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