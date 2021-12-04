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16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi

04.12.2021 20:09

Kırklareli'de 16 yaşındaki Seyment Dalbastı'nın tabanca ile öldürülmesi olayında tutuklanan 3 şüphelinin evlerinin bulunduğu binaya, bir grup tarafından taşlı sopalı saldırı yapıldı. Bir kişinin havaya silahla ateş açtığı olayda binanın pencereleri ve camları zarar gördü. Mahallede olası olaylara karşı geniş kapsamlı önlem alındı.

Lüleburgaz'ın Güneşli Mahallesi'nde 29 Kasım günü, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Seyment Dalbastı (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.G., oğlu B.G ile M.U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN EVİNE TAŞLI SOPALI SALDIRI

Tutuklanan 3 kişiden M.G. ile oğlu B.G.'nin aynı mahallenin Zafer Caddesi üzerinde bulunan alt katı bakkal olan evlerinin bulunduğu 3 katlı binaya bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi, bir kişi de tabanca ile havaya ateş açtı. Tutuklananların yakınlarının yaşanan gerginlik nedeniyle daha önceden boşalttığı binaya yapılan saldırıda dükkan, kapı ve pencereler zarar gördü, camlar kırıldı.

16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve TOMA sevk edildi. Polis, saldırganlara biber gazı ile de müdahale ederek, bölgeden uzaklaştırdı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Mahallede olası olaylara karşı geniş kapsamlı önlem alan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı
Seyment Dalbastı
16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi
16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi
16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi
16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi

Lüleburgaz, Saldırı, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi olayında tutuklanan şüphelilerin evine taşlı sopalı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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