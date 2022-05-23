16 yaşındaki çocuğun vurduğu mahalle bakkalı hayatını kaybetti - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuğun vurduğu mahalle bakkalı hayatını kaybetti

23.05.2022 12:50
16 yaşındaki çocuğun vurduğu mahalle bakkalı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 16 yaşındaki çocuğun silahından çıkan kurşunların hedefi olan mahalle bakkalı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 16 yaşındaki çocuğun silahından çıkan kurşunların hedefi olan mahalle bakkalı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Yapraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgi göre, 16 yaşındaki H.Ö. ile mahallede bakkallık yapan Seyfi Ali Gül (39) arasında husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda 39 yaşındaki bakkal, H.Ö.'nün peş peşe ateşlediği silahtan çıkan kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Gül, hemen Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Gül, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, savcılık incelemesi için hastane morguna konuldu.

Olayın şüphelisi H.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

16 yaşındaki çocuğun vurduğu mahalle bakkalı hayatını kaybetti
16 yaşındaki çocuğun vurduğu mahalle bakkalı hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Jandarma, Ali Gül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuğun vurduğu mahalle bakkalı hayatını kaybetti - Son Dakika


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