Son Dakika Haberleri: 16 Yaşındaki Çocuk, 6 Yaşındaki Kız Çocuğunu Uykusunda Kaçırıp, Tecavüz Ettikten Sonra Öldürdü
BBC

16 Yaşındaki Çocuk, 6 Yaşındaki Kız Çocuğunu Uykusunda Kaçırıp, Tecavüz Ettikten Sonra Öldürdü

1 saat önce

İskoçya'ya bağlı Bute Adası'nda, altı yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürmekten suçlu bulunan 16 yaşındaki çocuğun ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

16 Yaşındaki Çocuk, 6 Yaşındaki Kız Çocuğunu Uykusunda Kaçırıp, Tecavüz Ettikten Sonra Öldürdü, System.String[]
İskoçya'ya bağlı Bute Adası'nda, altı yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürmekten suçlu bulunan 16 yaşındaki çocuğun ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

İskoçya'da 18 yaşın altındaki kişilerin adlarının açıklanması yasak olmasına rağmen, "Şimdiye kadar böyle korkunç bir cinayet görmedim" diyen yargıç yasağı kaldırdı ve cinayeti işleyen kişinin adının Aaron Campbell olduğunu açıkladı. 117 yerinden yaraladı

Campbell'ın, geçen yıl 2 Temmuz'da büyükannesinin evinden kaçırdığı Alesha MacPhail adlı çocuğa, boğarak öldürmeden önce işkence yaptığı ortaya çıkmıştı.

Cesedi ormanlık bir alana atılmış olarak bulunan çocuğun bedeninde çoğu boyun ve başında olmak üzere 117 yara izi bulundu.

Alesha MacPhail'in annesi Georgina Lochrane, bugün yazılı bir açıklama yaparak, hala kabuslar gördüğünü belirtti ve "Güzel kızımı kaybetmekten ne kadar acı çektiğimi anlatmama kelimeler yetmez. Adalet sonunda yerini buldu. Kızıma bunu yapan çocuk başka ailelere bu acıyı yaşayamayacak" dedi.

Aaron Campbell'ın cezası 21 Mart'ta açıklanacak.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:19 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi

Baba Cinayeti Sanığı Çocuk Niyetim Öldürmek Değildi (Arşiv) Çalıştığı İnşaatta İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:02:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 Yaşındaki Çocuk, 6 Yaşındaki Kız Çocuğunu Uykusunda Kaçırıp, Tecavüz Ettikten Sonra Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]