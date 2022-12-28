İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne 'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. F.K. ise polis merkezine götürüldü.

Dün akşam Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde meydana gelen olayda F.K. adlı erkek çocuğu, evde annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika

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