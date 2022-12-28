Edirne'de 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika
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Edirne'de 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı

28.12.2022 14:40
Edirne'de 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan korkunç olayda 16 yaşındaki F.K. adlı erkek çocuğu, kavga ettiği annesi Banu K.'yi sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Dün akşam Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde meydana gelen olayda F.K. adlı erkek çocuğu, evde annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. F.K. ise polis merkezine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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