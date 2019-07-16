Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki çocuk annesini tabancayla boynundan vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

16 yaşındaki çocuk annesini tabancayla boynundan vurdu

4 saat önce

16 yaşındaki çocuk annesini tabancayla boynundan vurduSAMSUN - Samsun'da 16 yaşındaki çocuk bulduğunu iddia ettiği tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaraladı.

16 yaşındaki çocuk annesini tabancayla boynundan vurdu
SAMSUN - Samsun'da 16 yaşındaki çocuk bulduğunu iddia ettiği tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaraladı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Aynur A. adlı kadın tabancayla boynundan vurularak ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aynur A. tedavi altına alındı.
Polis yaptığı araştırma sonucu Aynur A.'yı 16 yaşındaki oğlu B.A.'nın vurduğunu tespit etti. Hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
B.A., "Dışarıda silah buldum eve götürdüm. Kurcalarken patladı, annem kazara vuruldu. Ambulans çağırdım hastaneye gittik" dedi.
16 yaşındaki çocuk annesini tabancayla boynundan vurdu
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aylardır haber alamadığı hamile karısını başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı! Rapçi Hayki, çocuk istismarına tepki göstermek için yaptığı paylaşımda dini değerlere küfür etti Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:34:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki çocuk annesini tabancayla boynundan vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]