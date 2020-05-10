16 yaşındaki çocuk, bağ evinde tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

16 yaşındaki çocuk, bağ evinde tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Deydinler Mahallesi'nde bulan Bir bağ evinde meydana gelen olayda bir kişi bıçakla hunharca öldürüldü. Jandarma titiz bir çalışma neticesinde cinayeti 16 yaşındaki İ.B isimli çocuğun işlediğini belirledi. İ.B ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin sebebi ise aralarında yaşanan tartışma sonucu yaşandığı öğrenildi.

Alınan bilgiler göre olay dün gece deydinler mahallesinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Kendisine ait bağ evinde iftara gelen güven akyil isimli şahıstan bir süre sonra haber alamayan Kızı bağ evine geldi. Talihsiz adamın Kızı babasını kanlar içerisinde yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Şahsın kimler tarafından öldürüldüğü ise belli olmazken olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemede bulundu.Şahsın cansız bedeni daha sonra inegöl devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri ölen şahsın en son 16 yaşındaki İ.B ile olduğunu belirledi. Bunun üzerine İ.B düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. 16 yaşında katil olan şahsın Güven Akyil ile aralarında çıkan tartışma neticesinde bir anlık sinirle şahsı bıçaklayarak öldürdüğü söyledi öğrenildi. İ.B geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.