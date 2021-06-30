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Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu

30.06.2021 09:48

Gelen son dakika haberine göre - 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu Adana'da ev ve arsa satışı yüzünden iki aile arasında başlayan husumette 1 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen amcası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Saldırı anı güvenlik...

- 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu

Adana'da ev ve arsa satışı yüzünden iki aile arasında başlayan husumette 1 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen amcası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

ADANA - Adana'da ev ve arsa satışı yüzünden iki aile arasında başlayan husumette 16 yaşındaki çocuk katil oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Haziran 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille Çukurova Caddesi'ne gelen 16 yaşındaki İ.T., iş yerinin önünde oğlu Müslüm Ok ile oturan Mustafa Ok'a tabancayla ateş açtı. Durumu fark eden baba Ok, oğluna kendini siper etti. Silahtan çıkan kurşunun sol koltuk altına isabet ettiği Ok, kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.T. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ok, ambulansla götürüldüğü Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında cinayetin, iki ailenin mahalledeki satılık bir evi ve arsayı almak istemesi sonucu işlendiği ortaya çıktı. Mustafa Ok'un söz konusu evi satın alması üzerine husumetin başladığı, İ.T.'nin de pompalı tüfekle Ok ailesinin evine gittiği ancak akrabalarının kendisini engellediği öğrenildi. Olay günü de İ.T.'nin, kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla cinayeti işlediği belirlendi. Şüphelinin izini süren polis, İ.T. ile onu azmettirdiği öne sürülen amcası İsmail T.'yi saklandığı evde yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli İ.T., ifadesinde, cinayeti kabul ederken, "Amcamın almak istediği evi alınca, aramızda husumet başladı. Ben de ismini hatırlamadığım Suriye uyruklu bir arkadaşımdan pompalı tüfek alıp, evlerinin önüne gittim ancak amcalarım beni engelledi. Sonra tüfeği arkadaşıma verip, tabanca aldım. Olay günü geçmişten beri sevmediğim Müslüm'ü iş yerlerinin önünde otururken gördüm. Silahı ona doğrultup, gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim. Gözümü açtığımda babasının Müslüm'e siper olduğunu gördüm. Sonrasında da olay yerinden kaçtım" dedi.

Hayatını kaybeden Mustafa Ok'un oğlu Müslüm Ok ise İ.T.'nin cinayet işleyebilecek biri olmadığını, onu amcasının azmettirdiğini öne sürdü. Amca İsmail T. ise İstanbul'da yaşadığını, cinayetle bir ilgisinin olmadığını, olay olduktan sonra Adana'ya geldiğini belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amcası İsmail T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu
Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu
Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu
Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu

Mustafa Ok, Polis, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu - Son Dakika


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