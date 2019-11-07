Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel 16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı

16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı

6 saat önce

ÇORUM'da, H.Ş. (16), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Kasım Özdemir'e çay ocağında otururken tüfekle ateş etti.

16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı, System.String[]

ÇORUM'da, H.Ş. (16), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Kasım Özdemir'e çay ocağında otururken tüfekle ateş etti. Olayda Kasım Özdemir ile birlikte saçmaların isabet ettiği çay ocağında bulunan Doğan Kınay, İbrahim Yılmaz ve Bekir Karaboğa yaralandı. Kaçan H.Ş. ile yanındaki T.Ş. (23), polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Varilli Caddesi üzerinde bulunan çay ocağında meydana geldi. H.Ş., arasında husumet bulunduğu Kasım Özdemir'e tüfekle ateş etti. Olayda, Kasım Özdemir ile çay ocağında bulunan müşterilerden Doğan Kınay, İbrahim Yılmaz ve Bekir Karaboğa vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. H.Ş. ile yanında bulunan T.Ş., kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kısa sürede H.Ş. ile T.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


İbrahim Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:25 Kaynak: DHA
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16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı
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