16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği ustasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği ustasını pompalı tüfekle öldürdü

01.06.2022 17:03
16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği ustasını pompalı tüfekle öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, bir süre yanında çalıştığı ustasının kendisini sürekli dövdüğünü öne sürerek ustasına pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Altundağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Ceyhun Caddesi'nde oto tamircisi Metin Altundağ'ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, bir otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.

BİR SÜRE ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen F.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle ustasını öldürdü
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Kaynak: DHA

Otomobil, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği ustasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


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