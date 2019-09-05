Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki çocuk motosiklet hırsızlığından tutuklandı
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16 yaşındaki çocuk motosiklet hırsızlığından tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 yaşındaki çocuk motosiklet hırsızlığından tutuklandı, System.String[]

Samsun'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'ya ait park halindeki motosiklet çalınmasının ardından terk edilmiş olarak bulundu. Polis parmak izi takibi sonucu hırsızlık olayını A.M.T.'nin (16) gerçekleştirdiğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.M.T., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Gaziosmanpaşa, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:36 Kaynak: İHA
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