16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında tüfekle vurulmuş halde bulundu

05.07.2022 15:59

16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında tüfekle vurulmuş halde bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki E.K., evlerinin yakınındaki susam tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında tüfekle vurulmuş halde bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki E.K., evlerinin yakınındaki susam tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Demirciler Mahallesi Merkez Sokak'ta ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan ve elektrikçi yanında çalıştığı bildirilen 16 yaşındaki E.K. isimli çocuğun annesi, silah sesi gelmesi üzerine evlerinin 150 metre ilerisindeki susam tarlasına gitti. Tarlada E.K.'nin yerde yatan bedeni ile karşılaşan annesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık ve Manavgat Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleriyle Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınında tek kırma av tüfeği bulunan E.K.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 16 yaşındaki çocuk, susam tarlasında tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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