16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı

03.05.2022 10:26
16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı

Denizli'de 16 yaşındaki husumetli olduğu çocuk tarafından boş arazide pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı.

Denizli'de 16 yaşındaki husumetli olduğu çocuk tarafından boş arazide pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı. Yaralının dolandırıcılık suçundan aranması olduğunun öğrenildiği olayda tüfekte inceleme yapan ekipler, çalılıklardan gelen ses sonrası gizemli telefonu buldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; boş arazide buluşan Halil C.S. (16) ve Mehmet A. (21) arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ardından eline pompalı tüfeği alan Halil C.S., yakın mesafeden Mehmet A.'ya ateş etti. Saçmaların isabet ettiği genç ayağının parçalanması sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çocuğun panikle kaçmasının ardından sesi duyan güvenlik görevlisi olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, ayağı parçalanan yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Çalılıklardan gizemli telefon bulundu

Olayın gerçekleştiği boş araziye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri şüphelinin kaçarken arkasında bıraktığı pompalı tüfekte çalışmalarını gerçekleştirirken, çalılıklardan ses duydu. Araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri çalılıklardan kime ait olduğu bilinmeyen telefon buldu. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, topladığı deliller sonrası işlemlerini tamamladı. Aradan geçen yaklaşık 4 saatlik çalışmaların ardından kayıplara karışan Halil C.S. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan yaralının ise dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

"İlk müdahale güvenlik görevlisi yapmış"

İlk başta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Kadircan Polat, "Parkta oturuyorduk ve silah sesi duyduk. İlk önce dikkate almamıştık, sonrasından Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Gittiğimizde 16 yaşındaki çocuğu 21 yaşındaki gence yakın mesafeden ateş etmiş. İlk müdahaleyi zaten güvenlik görevlisi yapmış, ambulansı falan onlar çağırdı. Olay yerinde bir telefon bulundu ve ekipler incelemeye aldı, kimin olduğu belli değil" dedi. - DENİZLİ

16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı
16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı
16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı
16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı
16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı
16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı

YORUMLAR
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Olay Yeri İnceleme, Güvenlik Görevlisi, Dolandırıcılık, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı - Son Dakika


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