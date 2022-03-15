16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kazara annesini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kazara annesini vurdu

15.03.2022 15:03
16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kazara annesini vurdu

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlerinde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesini vurarak yaraladı.

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlerinde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesini vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki K.Y.K. evlerinde av tüfeğiyle oynuyordu. Çocuğun doldur boşalt yaptığı sırada kazara ateş alan tüfek, annesi N.K.'yi (43) sağ bacağından yaraladı. Yaralı kadın Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan K.Y.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kazara annesini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:34:00. #1.11#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kazara annesini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement