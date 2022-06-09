16 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti! Biri diğerini silahla başından vurdu - Son Dakika
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16 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti! Biri diğerini silahla başından vurdu

09.06.2022 15:56

Elazığ'da yaşanan olayda iddiaya göre 16 yaşındaki iki arkadaş arasında tartışma başladı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce çocuklardan biri, diğerini pompalı tüfekle başından vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2006 doğumlu P.Ö., aynı yaştaki H.H.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö., H.H.Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. H.H.Ç., başına isabet eden saçmalar nedeni ile yere yığılırken, zanlı P.Ö. olay yerinden kaçtı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralanan H.H.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tespit ettikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

16 yaşındaki çocuk, tartıştığı aynı yaştaki arkadaşını silahla başından vurdu
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı aynı yaştaki arkadaşını silahla başından vurdu
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı aynı yaştaki arkadaşını silahla başından vurdu
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Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler! Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler! Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu Elazığ'da 16 yaşındaki şahıs, akranını silahla başından vurdu
Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti! Biri diğerini silahla başından vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti! Biri diğerini silahla başından vurdu - Son Dakika
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