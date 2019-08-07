16 yaşındaki dev: Adem Bona

Devşirme konusu Türkiye için daima bir ikilem yaratır.

Devşirme konusu Türkiye için daima bir ikilem yaratır. Başarılı olunan durumlarda, "Bu başarıda bir de Türk olmayan vardı." deriz. Başarının gelmediği durumlarda ise, "Onu devşirme yoluyla almayıp kendi oyuncularımızla devam etseydik en azından denemiş olurduk." deriz. 2003 doğumlu Adem Bona, bu demeçlere şimdiden yakalanmış gibi görünüyor. Zira genç oyuncu FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla birlikte, ESPN'den The Stepien'e kadar hemen hemen bütün scout dünyasının ilgisini topladı.





Künye





Doğum tarihi: 28 Mart 2003



Uyruk: Nijerya



Takım: Pınar Karşıyaka



Boy: 205 cm



Kilo: 95 kg



Pozisyon: Uzun forvet



Onu öne çıkaran özelliği: Atletizm



En çok geliştirmesi gereken özelliği: Şut





2018-2019 sezonunda Basketbol Gençler Ligi’ndeki istatistikleri





Oynadığı maç sayısı: 26



Süre ortalaması: 23,1



Sayı ortalaması: 9,3



Ribaund ortalaması: 7,3



Asist ortalaması: 1,3



İsabetli şut yüzdesi: %55,3



İsabetli serbest atış yüzdesi: %55,2



Blok ortalaması: 2,4



Top çalma ortalaması: 0,6



Top kaybı ortalaması: 2,3





Atletizm





Adem Bona henüz 16 yaşındaki bir oyuncuya göre inanılmaz -bununla birlikte kariyerinin ilerleyen dönemlerinde geliştirmesi gereken- fiziksel özelliklere sahip. 205 santimetrelik boyunun yanı sıra kanat açıklığı 217 santimetre olan Adem, bu özelliğini atletizm zekâsıyla entegre ederek göze hoş gelen bir oyun sergiliyor. Hem tepeden hem de forvetlerden topu alıp kendi pozisyonunu yaratabiliyor, yani potaya penetre ederek skor üretebiliyor.



Adem kendi pozisyonunu yaratma konusunda başarılı ama bu konuda biraz sınırlı. Aslında kreatif üretim konusunda elit seviyede olmasına gerek yok, zira boyalı alana gömülü kaldığı zaman çok daha etkili. Potanın iki adımlık çevresinde etkin bitirici özelliğe sahip olan uzun forvet, özellikle dipten yaptığı topsuz katın ardından pozisyonu harika smaçlarla bitirebiliyor. Klasik tepe pick&roll oyununda ise içeriye tam zamanında devrilerek potayla arasındaki mesafeyi smaç, turnike veya yakın mesafe şuta kadar kısaltıyor. Tabii bazı pozisyonları alley-oop’la bitirdiğini söyleyebiliriz.













Hücum silahları





Üç sayılık atışlarda büyük sıkıntı yaşıyor. Orta mesafe şutlarda ise çok yüksek bir isabet yüzdesine sahip değil ancak gelecek adına ümit vadediyor. Yani şut mekanizması geliştirilebilir.



Set hücumlarında topsuz alana perdeler götürerek takımdaki kısalara şut pozisyonu yaratabiliyor. Aslında bu özelliğe çoğu uzunda rastlayabiliriz ancak Adem Bona’nın henüz 16 yaşında olduğunu ve patlayıcı atletizm tehdidi nedeniyle kendisini savunan oyuncunun ikili yardıma gitmesini engellediğini söylemekte fayda var. Normalde topsuz alanda perde yapan bir uzun, kendisini savunan oyuncunun bir adım önüne geçer; çünkü perdeyi alan kısa, rakip uzunun görüş alanına girmiştir. Eğer Adem ortalama bir atletik yapıya sahip olsaydı kısaya ikili baskının gittiğini görebilirdik, ancak o inanılmaz bir atletizm özelliği barındırıyor. Risk edilemez. Genç yıldız adayı kariyerinin ilerleyen yıllarında üç sayılık atışlarını en azından %30 civarlarına çıkarabilirse pick&pop oyunlarında yaratacağı tehditle de günümüz basketbolunun aradığı bir numaralı isimlerden birisi olacaktır.





Savunma





Muazzam bir savunma yeteneğine sahip. Perimetre, adam değişimi, alan savunması veya bire bir... Adem, savunmanın bütün departmanlarında takımın bir numaralı ismi. Normalde onun kadar atletik olan bir uzunun, kısaların hızı ve deliciliği karşısında yavaş kalması doğaldır. Ancak bu durum Adem için geçerli değil. Sürekli çalışır durumda olan motoru ve geniş kanat açıklığıyla kısalar karşısında bir duvar gibi kalabiliyor. Hızlı elleriyle birkaç adımlık mesafeyi kontrol edebiliyor. Ayak koordinasyonu ve pozisyon okuma becerileri üst düzey.



Bire bir savunduğu uzunlar karşısında da etkili bir savunma performansı sergileyen Adem, özellikle post’ta rakiplerine adeta nefes aldırmıyor. Temastan kaçınmıyor ve rakibini bunaltarak onu hataya sürüklüyor. Bütün bunları yaparken faul almaktan olabildiğince kaçınması çok önemli bir özellik. Blok yapmak ise Adem için bir rutin. Pozisyon okuma becerisini fiziksel özelliğiyle birleştirerek birkaç adım geriden gelip muazzam zamanlamayla birlikte blok yapıyor.





Ribaund ve asist





Adem, bir uzundan beklenen ribaund performansının ne azını ne de çoğunu sergiliyor. Hücum ribaundlarında etkili değil; elit bir uzun olmak istiyorsa bunu geliştirmeli. Savunma ribaundlarındaysa fazla hata yaptığını görmek zor. Pas ve asist, kanat açıklığının kendisine getirdiği artılardan bir diğeri. Görüş alanı çok geniş olmasa da pozisyonu bitiremeyeceğini anladığında dışarıya paslar çıkararak takımı adına alan açıyor. Set hücumlarında pick sonrası topla buluşup bazen boyalı alana paslar gönderebiliyor. Basketbol zekası gerçekten de büyüleyici.





Henüz 16 yaşında





Adem Bona’nın henüz 16 yaşında olduğunu unutmamak gerekiyor. Şu ana dek gösterdiği performans onu geleceğin en iyi uzun adaylarından birisi hâline getirdi. Tabii çok genç olduğu için kariyerinin ilerleyen dönemlerinde şutlarının daha iyi olduğu, top hâkimiyetinin ve hücum ribaundlarının üst seviyelere çıktığı senaryolar kendisine bu adaylığı getirdi. Fiziksel gelişimi de unutmamak gerekiyor. Özellikle kol kasları biraz ince gibi görünüyor. Vücudunun alt kısmı sağlam ancak bacakları biraz daha gelişmeli. Keza omuz ve göğüs bölümlerindeki kaslar da henüz yerine oturmuş değil.



Kısacası Adem’in önünde uzun bir yol var ancak o, yola en iyi arabayla çıkmışa benziyor...

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