16 yaşındaki Dudu Dicle'den 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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16 yaşındaki Dudu Dicle'den 3 gündür haber alınamıyor

12.03.2023 10:28

16 yaşındaki Dudu Dicle'den 3 gündür haber alınamıyor Isparta'da yaşayan 16 yaşındaki Dudu Dicle Karagöz'den 3 gündür haber alınamıyor.

16 yaşındaki Dudu Dicle'den 3 gündür haber alınamıyor

ISPARTA - Isparta'da yaşayan 16 yaşındaki Dudu Dicle Karagöz'den 3 gündür haber alınamıyor. Kızlarının bir şahıs tarafından tutulduğunu iddia eden aile kızlarının bulunması için yardım istedi.

Olay, 9 Mart Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Isparta Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olan Dudu Dicle Karagöz okula gitmek üzere sabah saatlerinde evden çıktı. Dicle'den haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Baba Abdullah Karagöz kızlarının bir şahıs tarafından tutulduğunu belirterek " Kızım sabah evden 'okula gidiyorum' diye çıktı. Okula gitmediğinden haberimiz olmadı. Karşı taraf bizi aradı kızınız bizim elimizde dedi. İnanmayıp okulu aradım. Müdürümüz 'bugün okula giriş yapmadı' deyince inandık. Hemen Eğirdir Karakoluna giderek şikayetçi oldum. Çocuğumun kayıp ilanı çıkmadı 'arama emri yok' dediler. Sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gittik ve arama çalışmaları başladı" dedi.

Kaynak: İHA
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Isparta, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki Dudu Dicle'den 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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