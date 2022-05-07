Galatasaray'da 4 değişiklik - Son Dakika
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Galatasaray'da 4 değişiklik

07.05.2022 19:22
Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında 4 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında 4 değişik isimi sahaya sürdü. Torrent, Semih Kaya, Erick Pulgar, Emre Kılınç ve Bafetimbi Gomis'in yerine Alpaslan Öztürk, Berkan Kutlu, Cicaldau ve Mustafa Muhammed'e görev verdi.

Galatasaray'da Emre Kılınç sarı kart cezasından dolayı kadroda bulunmuyor. Sakatlıkları olan Omar Elabdellaoui, Inaki Pena ve Marcao da sakatlıklarından dolayı Başakşehir karşısında yer almıyor.

Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli bekledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Kaynak: İHA

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