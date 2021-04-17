16 yaşındaki Efe İlyas, Efeler'de bulundu - Son Dakika

Ailesine not bırakarak ortadan kaybolan Didim'li ortaokul öğrencisi Efe İlyas Koç Aydın'ın Efeler ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Didim'e bağlı Mavişehir Mahallesi'nde oturan Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Efe İlyas Koç, "Ben artık büyüdüm, kendi başımın çaresine bakarım" şeklinde not yazdıktan sonra evden ayrıldı. Evladının eve dönmemesi üzerine Emniyet güçlerine başvuran Anne Fatma K. kayıp başvurusunda bulunmuştu. Didim ve Aydın il genelinde emniyet güçleri çocuk için çalışma başlattı.

Efe İlyas Koç (16),Aydın'ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasındaki denetimlerde Emniyet güçlerince bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Didim Kaymakamlığınca yapılan açıklamada "İlçemizde kaybolan çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan titiz çalışma sonucunda güvenli bir şekilde bulunmuş olup herhangi bir sağlık ve güvenlik sorunu bulunmamaktadır" denildi. - AYDIN