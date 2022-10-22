16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil defalarca takla attı - Son Dakika
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16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil defalarca takla attı

22.10.2022 18:00

Bursa'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybederek taklalar atmasına neden olduğu otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira ceza kesildi.

Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Musa K. (16) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

2 YARALI

Kaldırıma çarparak ters duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Cihan Bora K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil defalarca takla attı - Son Dakika

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