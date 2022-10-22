16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil defalarca takla attı

Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Musa K. (16) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kaldırıma çarparak ters duran otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Cihan Bora K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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