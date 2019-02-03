16 Yaşındaki Fatma'dan 2 Gündür Haber Alınamıyor
1 saat önce
BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 gün önce annesiyle tartışıp evden ayrılan Fatma K. (16), geri dönmedi.
BURSA'nın İznik
ilçesinde, 2 gün önce annesiyle tartışıp evden ayrılan Fatma K. (16), geri dönmedi. Annesi Gülcan Ulutaş, kızının bulunması için polise başvurdu.
Yeşil Cami Mahallesi'nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise
2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Anne, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis
, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı.
- İznikbursa
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:22 Kaynak: DHA
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