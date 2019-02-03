Son Dakika Haberleri: 16 Yaşındaki Fatma'dan 2 Gündür Haber Alınamıyor

16 Yaşındaki Fatma'dan 2 Gündür Haber Alınamıyor

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 gün önce annesiyle tartışıp evden ayrılan Fatma K. (16), geri dönmedi.

16 Yaşındaki Fatma'dan 2 Gündür Haber Alınamıyor, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 gün önce annesiyle tartışıp evden ayrılan Fatma K. (16), geri dönmedi. Annesi Gülcan Ulutaş, kızının bulunması için polise başvurdu.  

Yeşil Cami Mahallesi'nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Anne, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı.

- İznikbursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:22 Kaynak: DHA

İznik, Güncel
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