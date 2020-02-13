16 yaşındaki genç, ağabeyini tabancayla öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 16 yaşındaki genç, ağabeyini tabancayla öldürdü - Son Dakika

16 yaşındaki genç, ağabeyini tabancayla öldürdü

56 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde Sedat S. (30), tartıştığı kardeşi V.S. (16) tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

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İZMİR'in Buca ilçesinde Sedat S. (30), tartıştığı kardeşi V.S. (16) tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan şüpheli V.S., polis tarafından Uşak'ta yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 sokakta bulunan evde meydana geldi. Mahalle sakinleri Sedat S. ve V.S.'nin oturduğu daireden silah sesi duydu. Ardından V.S.'nin evden koşarak uzaklatığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, polis eşliğinde eve girdiğinde Sedat S.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Sedat S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telefon alım satımı yaparak geçimini sağlayan Sedat S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

UŞAK'TA YAKALANDI

Polis, silah sesinin ardından evden kaçarak uzaklaşan kardeşi V.S.'ye ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ağabeyi Sedat S. ile aynı evde oturan V.S.'nin zaman zaman memleketi Cizre'ye gidip geldiği bilgisine ulaşan polis, kaçabileceği endişesiyle çevre il ve ilçelerin emniyet birimlerine haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Vedat S., Uşak'ta yakalandı.

'AĞABEYİMİ VURDUM' DİYE MESAJ ATTI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Sedat S.'yi tabanca ile vurarak öldüren V.S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Soruşturmada V.S.'nin ağabeyi Sedat S.'yi vurduktan sonra, diğer ağabeyi olan M.S.'ye "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi. Ayrıca, V.S. ifadesinde, ağabeyi Sedat S.'yi kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.


İzmir, Polis, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
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