16 yaşındaki genç; annesi, ablası ve komşusunu öldürdü - Son Dakika
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16 yaşındaki genç; annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

27.05.2023 11:23

Silivri'de yaşayan 16 yaşındaki M.A.; annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan genç, ayağından silahla vurularak yakalandı.

Alibey Mahallesi'nde meydana gelen feci olayda; 16 yaşındaki M.A., tartışma sonrası annesi Nazlı A. (42) ve ablası Esra A.'yı(18) bıçakladı. Sesleri duyarak daireye gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen komşu Semiha Bağ'ı da bıçaklayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

ÜÇÜ DE KURTARILAMADI

İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, Nazlı A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan ablası Esra A. ile komşuları Semiha Bağ ise ambulansla kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi. Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli M.A, ayağından silahla vurularak yakalandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • İSMAİL KILINÇ: Bir toplumu dininden(din ahlakı)uzaklaştırsanız olacağı bodur.(nokta) Cevap Yaz 74 23 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: ülkenin geldigi durum ortada bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı 600 millet vekili var ne faydaları var ülkenin hangi sorununu çözdüler her köşe başında barlarda kafe parklar denilen her yerde uyuşturucu satıcıları var ve bunuda garip guraba temin edemez büyük baronlar ancak temin ederler herşeye sayın cumhur başkanı yetişemez biraz bu seçtigimiz millet vekilleri ilgilensinler Cevap Yaz 60 7 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Eminim ki madde bağımlısıyım ve bu ülkede biz İslam ahlakı ile yaşamadıklarımız bu zihniyet bitmez içkinin maddenin bağımlılığın kime ne faydası olmuş biri bir tek faydasını söylesin lütfen edep ile yasamayana edepsizlik mubah olur. Cevap Yaz 132 15 Yayından Kaldır
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Silivri, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki genç; annesi, ablası ve komşusunu öldürdü - Son Dakika


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