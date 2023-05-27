16 yaşındaki genç; annesi, ablası ve komşusunu öldürdü

Ali murat Çetinkaya:

ülkenin geldigi durum ortada bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı 600 millet vekili var ne faydaları var ülkenin hangi sorununu çözdüler her köşe başında barlarda kafe parklar denilen her yerde uyuşturucu satıcıları var ve bunuda garip guraba temin edemez büyük baronlar ancak temin ederler herşeye sayın cumhur başkanı yetişemez biraz bu seçtigimiz millet vekilleri ilgilensinler