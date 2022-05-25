16 yaşındaki genç, babasından izinsiz kaçırdığı araçla kaza yaptı - Son Dakika
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16 yaşındaki genç, babasından izinsiz kaçırdığı araçla kaza yaptı

25.05.2022 16:08

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki genç, babasına ait otomobil ile trafiğe çıktı. Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasıyla hastanede bitti. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Dün gece Demokrasi Bulvarında meydana gelen kazada Yapay Şelale istikametinden Çevreyolu istikametine seyir halindeki 16 yaşındaki A.D.'nin kullandığı 07 LF 272 plakalı Tofaş şahin marka otomobil, trafik lambalarında sağ şeritte kırmızı ışıkta beklerken, aniden sol tarafa dönmeye kalktı. Bunun üzerine A.D.'nin aracı ve Burak Atasoy'un kullandığı 07 AKJ 089 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.D. (16) ve otomobilde yolcu olarak bulunan kız arkadaşı A.D. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EVLERİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRMIŞ

16 yaşındaki A.D.'nin otomobili evlerinin önünden anne ve babasının haberi olmadan kaçırdığı ve kız arkadaşıyla gezerken kaza yaptığı öğrenildi. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza yerinden kareler;

Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti
Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti
Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti
Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti
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Kaynak: İHA

Demokrasi, Otomobil, Tofaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç, babasından izinsiz kaçırdığı araçla kaza yaptı - Son Dakika


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