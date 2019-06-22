Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu
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16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu

1 saat önce

16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğulduAĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesi Uzungün köyü Halife mezrası Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğuldu.

16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu
AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesi Uzungün köyü Halife mezrası Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğuldu.
Alınan bilgilere göre Patnos Barajı göletine balık avlamaya giden Recep ve Yunus Aydar kardeşlerden Yunus balık yakalamak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu.
Mezraya koşarak yardım getirmeye çalışan Recep'in köylülere haber vermesi sonucu olay yerine gelen köylüler Yunus'un olay yerinde boğulduğunu ve Jandarmaya haber vererek cesedin sudan çıkarılmasına yardımcı oldular.
Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cenaze, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikatın devam edildiği öğrenildi.
16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Ağrı, Patnos, Genel
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