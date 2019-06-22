16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu
1 saat önce
16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğulduAĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesi Uzungün köyü Halife mezrası Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğuldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
16 yaşındaki genç, balık tutmak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu
AĞRI - Ağrı
'nın Patnos
ilçesi Uzungün köyü Halife mezrası Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğuldu.
Alınan bilgilere göre Patnos Barajı göletine balık avlamaya giden Recep ve Yunus Aydar kardeşlerden Yunus balık yakalamak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu.
Mezraya koşarak yardım getirmeye çalışan Recep'in köylülere haber vermesi sonucu olay yerine gelen köylüler Yunus'un olay yerinde boğulduğunu ve Jandarmaya haber vererek cesedin sudan çıkarılmasına yardımcı oldular.
Patnos Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan Cenaze, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp
kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikatın devam edildiği öğrenildi.
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