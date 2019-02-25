16 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü
28 dakika önce
Adana'da 16 yaşındaki genç tartışığı kişiler tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
Adana
'da 16 yaşındaki genç tartışığı kişiler tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Sarıçam
İlçesi Kozan
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G (16), C.S ive N.G ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevnerek bıçaklı kavgaya dönüştü. C.S ve N.G, Y.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarakı ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildird. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.G'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Y.G hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Y.G'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayı gerçekleştiren C.S ile N.G kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:19 Kaynak: İHA
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