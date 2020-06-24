16 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı - Son Dakika

16 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı

Zonguldak'ta iki taraf arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki genç yaralandı.

Zonguldak'ta iki taraf arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesinde sahil yolu üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Uzun süren tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 16 yaşındaki Poyraz G. isimli genç karnından bıçaklandı. Bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri karnından yaralanan gence ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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