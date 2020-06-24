16 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı - Son Dakika

16 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı

16 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı Zonguldak'ta iki taraf arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki genç yaralandı.

16 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı

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ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki taraf arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli İlçesine bağlı sahil yolu üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Uzun süren tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 16 yaşındaki Poyraz G. isimli genç karnından bıçaklandı. Bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri karnından yaralanan gence ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis olayın failini araştırıyor.

Zonguldak, Kilimli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı - Son Dakika
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