16 yaşındaki genç devrilen traktörün altında kaldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Kayabaşı köyü Aluç Mahallesi'nde Serdar Yamalı idaresinde plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Serdar Yamalı yaralandı. Yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkartıldı. Yaralanan Yamalı, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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