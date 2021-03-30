16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı - Son Dakika

16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı

30.03.2021 22:36
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, uygunsuz görüntüleri çeken şahsın ve 12 arkadaşının 2 yıl boyunca cinsel tacizine uğradı. Şantajla iki yıl boyunca dehşeti yaşayan genç kız, yaşadıklarına dayanamayarak emniyete gidip "Kurtarın beni" diyerek yardım istedi. Emniyet olayla ilgisi olduğunu tespit ettiği 13 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencisi B.K. (16) adlı genç kızın, yaklaşık 2 yıl önce 19 yaşındaki S.A. tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi.

"KURTARIN BENİ"

Bu görüntüleri ailesine göndermekle tehdit eden S.A. iddiaya göre 2 yıl boyunca genç kıza cinsel istismarda bulundu. Bununla yetinmeyen 19 yaşındaki sapık, genç kızı erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaşadıklarına artık katlanamayan genç kız, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri B.K.'nın ifadesinden yola çıkarak isimlerini aldığı şüphelilere tespit ettiği adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında sapkın S.A.'nın olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu Çanakkale Belediyesi, 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı Çanakkale Belediyesi, 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı Bakan Soylu paylaştı: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti Bakan Soylu paylaştı: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak Beşar Esed ve eşi, koronavirüsü atlattı Beşar Esed ve eşi, koronavirüsü atlattı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak
Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü         
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi         
22:12
Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti         
21:41
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış         
21:20
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi         
20:47
A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım         
20:25
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 22:45:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei