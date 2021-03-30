16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lise öğrencisi B.K. (16) adlı genç kızın, yaklaşık 2 yıl önce 19 yaşındaki S.A. tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi.

"KURTARIN BENİ"

Bu görüntüleri ailesine göndermekle tehdit eden S.A. iddiaya göre 2 yıl boyunca genç kıza cinsel istismarda bulundu. Bununla yetinmeyen 19 yaşındaki sapık, genç kızı erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaşadıklarına artık katlanamayan genç kız, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri B.K.'nın ifadesinden yola çıkarak isimlerini aldığı şüphelilere tespit ettiği adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında sapkın S.A.'nın olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.