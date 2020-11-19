16 yaşındaki genç kız, elinde içki şişesiyle cadde ortasında baygınlık geçirdi - Son Dakika

16 yaşındaki genç kız, elinde içki şişesiyle cadde ortasında baygınlık geçirdi
19.11.2020 15:44
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki B.D. isimli genç kız, baygınlık geçirdi.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki B.D. isimli genç kız, baygınlık geçirdi. B.D. hastaneye kaldırıldı. Adapazarı Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde elinde içki şişesiyle yürüyen genç kızı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince durdurulan, 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirdi. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.D. tedavi altına alındı.
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