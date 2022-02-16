Üye Girişi
16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

16.02.2022 15:47

Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde H.C.G. (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Ş'yi (16) bıçakladı.

Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli H.C.G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

YORUMLAR
500

Giresun, Ankara, Sıla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:34 Dikkatsizliğin sonu! Telefonuna bakarken bir anda kendini aşağı katta buldu
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
15:28 Filmlerde içilen sütün ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
14:17 Babaannenin sessiz feryadı kurtarmaya yetmedi! Zorba nişanlı, 16 yaşındaki genç kızı boğazını keserek katletti
15:25 İmamoğlu'ndan jest! Ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:06:59. #1.11#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement