16 yaşındaki genç kız TikTok videosu çektiği sırada, silahlı bir saldırgan tarafından katledildi

Korkunç olay, iki gün önce Atlanta'da bir otel odasında gerçekleşti. 16 yaşındaki Kalecia Williams, neşeyle dans ederken TikTok videosu paylaşmaya başladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Dans ettiği sırada, odaya bir kişi girdi. Kalecia tam o anda korkuyla irkildi ve video sona erdi. Odaya giren silahlı saldırgan tarafından vurulan genç kız oracıkta hayatını kaybetti.

KATİL YAKALANDI

Atlanta Polis Teşkilatı'ndan yetkililer yaptıkları takip sonucu kurbanla aynı yaştaki ve erkek olduğu belirlenen katili kıskıvrak yakaladı.

Katilin 12.02'de odaya girdiği, ancak genç kızın 12.23'te öldüğü belirlendi. O süreçte odada ne yaşandığı bilinmezken bir gördü tanığı genç kızın panikle kaldığı otelin adını bağırdığını söyledi.

OLAYIN BİRDEN FAZLA FAİLİ VAR

Kurbanın annesi April Smith ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızının ölümüyle ilgili şüpheli ve açıklanamayan detaylar bulunduğunu ve olayın birden fazla faili olduğuna inandıklarını aktardı.

Polis olayla ilgili soruşturmasına ve görgü tanıklarının ifadelerini almaya devam ediyor.