16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber alınamıyor - Son Dakika

16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber alınamıyor

Antalya'da 1 ay önce tedavi gördüğü hastaneden ayrılan 16 yaşındaki genç kız kayıplara karıştı.

16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber alınamıyor, System.String[]

Antalya'da 1 ay önce tedavi gördüğü hastaneden ayrılan 16 yaşındaki genç kız kayıplara karıştı. Sokak sokak kızını arayan anne, 16 yaşındaki İlayda'dan gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, İlayda Türkyılmaz (16) yaklaşık 1 ay önce tedavi için hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastaneden kimseye haber vermeden ayrılan genç kız, daha sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri her yerde Türkyılmaz'ı ararken, anne Canan Rahime Yüksel de kendi imkanlarıyla kızını aramaya başladı.

Eşinin vefat ettiğini ifade eden Yüksel, "İlayda 1 ay önce hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastaneden ayrılarak, kayıplara karıştı. İlayda'yı sokak sokak arıyorum. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. İlayda'nın bulunması için yetkililerden, vatandaşlardan yardım istiyorum. Kızımı görenler lütfen polise bildirsin" dedi. - ANTALYA

16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber alınamıyor
16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber alınamıyor
16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber alınamıyor

Antalya, Anne, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç kızdan 1 aydır haber alınamıyor - Son Dakika

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