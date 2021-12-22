16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürmüştü! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Kayseri Adalet Sarayı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık B.A. (17) duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık O.Ç. (16) duruşmada yer almadı. Ayrıca genç kızın babası ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanıkların yaşının küçük olmasından dolayı duruşma kapalı olarak gerçekleşirken, Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar etti ve tutuklu sanık B.A.'nın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, tutuksuz sanık O.Ç.'nin ise beraat kararı alması yönünde mütalaa verdi. Duruşmada yer alan tutuklu sanık B.A., suçlamaları ve mütalaayı kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.A. hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, sanık O.Ç. hakkında ise beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda gece saatlerinde iddiaya göre, eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A., pompalı tüfekle I.T.'yi başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.