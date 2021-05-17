16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş - Son Dakika

16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş

17.05.2021 16:47

Manisa'da Afşar Barajı'na gezmeye giden iki arkadaştan 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi göle düşerken, 14 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ise otları tutunarak hayatta kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte Yılmaz kurtarılırken, baraja düşen Çömlekçi'nin bulunması için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait Afşar Barajı'nda meydana gelen olayda 8 arkadaş Alaşehir Subaşı Mahallesi'nden piknik yapmak için baraj kapağının bulunduğu bölüme geldi.

Mucize kurtuluş! 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı

OTLARA TUTUNARAK HAYATTA KALDI

Mehmet Çömlekçi ile Hüseyin Yılmaz, baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli beton duvarda oturmak için aşağıya indi. Çömlekçi, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşını kurtarmak için hamle yapan Hüseyin Yılmaz, baraj betonunda bulunan otlara tutunarak düşmekten kurtuldu.

Mucize kurtuluş! 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında susadığını söyleyen Yılmaz'a halat yardımıyla su uzatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından Hüseyin Yılmaz kurtarılarak, yanına gelen botla karaya çıkarıldı.

Mucize kurtuluş! 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Bu arada baraj suyunda kaybolan Mehmet Çömlekçi için ekipler hava kararıncaya kadar su altında arama yaptı. Yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, çalışmalara gün ağarıncaya kadar ara verildi.

16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş

piknik, Subaşı, Baraj, Afşar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş - Son Dakika


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