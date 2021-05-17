16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait Afşar Barajı'nda meydana gelen olayda 8 arkadaş Alaşehir Subaşı Mahallesi'nden piknik yapmak için baraj kapağının bulunduğu bölüme geldi.

OTLARA TUTUNARAK HAYATTA KALDI

Mehmet Çömlekçi ile Hüseyin Yılmaz, baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli beton duvarda oturmak için aşağıya indi. Çömlekçi, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşını kurtarmak için hamle yapan Hüseyin Yılmaz, baraj betonunda bulunan otlara tutunarak düşmekten kurtuldu.

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında susadığını söyleyen Yılmaz'a halat yardımıyla su uzatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından Hüseyin Yılmaz kurtarılarak, yanına gelen botla karaya çıkarıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Bu arada baraj suyunda kaybolan Mehmet Çömlekçi için ekipler hava kararıncaya kadar su altında arama yaptı. Yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, çalışmalara gün ağarıncaya kadar ara verildi.