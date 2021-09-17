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16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi

17.09.2021 19:08

Afyonkarahisar'da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL'lik yevmiye meselesi yüzünden çıkan tartışmada 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca ahşap sopa ve metal maşayla dövüldüğü öne sürülen olayla ilgili açılan davada karar çıktı. Davanın sanıklarından Akif A. 3 yıl hapis cezası, Ali S. ise 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Güvenevler Mahallesi kapalı pazar yerindeki bir balıkçı dükkanında 7 Mart tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ş.C.K. (16), yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanının sahipleri Akif A. (34), Ali S, (29) ile telefonda konuşarak 200 TL'lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti.

DEMİR VE SOPALARLA DÖVDÜLER

Burada patronları tarafından o gün de çalışması istenen S.C.K, yevmiye hesabı ile çalıştı. Akşam saatlerinde ise taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri iddiaya göre, Ş.C.K'yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam etti. Şahısların yaklaşık 5 saat boyunca genci dövdükleri öne sürüldü.

TUVALETE GİTME BAHANESİ İLE KAÇTI

Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Ş.C.K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OLAYIN MAĞDURU DA CEZA ALDI

Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar Akif A, 3 yıl hapis cezası, Ali S'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıkların ifadelerine istinaden olayın mağduru olan ve suçlu bulunan Ş.C.K, ise 2 yıldan az ceza alarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı. 2 kişinin tutuklanması için ayrıca bir üst mahkemenin kararı onaması gerektiğine hükmedildi.

16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi
16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Türk Lirası, Karahisar, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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