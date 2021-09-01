16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Adem E., iddiaya göre evinin bahçesindeki ağaca sallanmak için ip astı. Bir süre sonra ipin Adem E.'nin boynuna dolandığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Adem E.'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardından Adem E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.