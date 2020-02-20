16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 ölü (2) - Son Dakika

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16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 ölü (2)
30 dakika önce
HAYATINI KAYBETTİİzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanan Alp Can Gülçiçek (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:49 Kaynak: DHA
HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanan Alp Can Gülçiçek (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gülçiçek'in ölüm haberini alan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.Alp Can Gülçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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