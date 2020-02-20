16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 ölü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 ölü (2) - Son Dakika

16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 ölü (2)

30 dakika önce

HAYATINI KAYBETTİİzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanan Alp Can Gülçiçek (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 ölü (2), System.String[]

HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı 16 yaşındaki B.A. tarafından bıçaklanan Alp Can Gülçiçek (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gülçiçek'in ölüm haberini alan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.Alp Can Gülçiçek'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Alp Can, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı
Mecidiyeköy'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ uyuşturucu satıcısı çıktı 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kavga kamerada Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
07:53 Seda Sayan, konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti
02:39 Ahmet Kural'ın karıştığı zincirleme kazada araçlar kullanılamaz hale geldi
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 08:19:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 ölü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]