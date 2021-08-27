Yangın söndürmek için yapılan sulama havuzuna giren 16 yaşındaki genç boğularak can verdi - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yangın söndürme amaçlı yapılan sulama havuzuna serinlemek için giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Simav'ın Efir köyünde yangınlara müdahale amacıyla dolu olarak bekletilen 2 metre derinliğindeki havuza 4 genç serinlemek amacıyla girdi. Havuza giren gençlerden Ömür ve Dilek Kabaca çiftinin üç çocuğundan biri olan Ahmet Kabaca boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşların kurtarma çabalarının sonuçsuz kaldığı olayda, 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kabaca'nın hayatını kaybettiği belirlenerek, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.