Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki genç sulama kanalında ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç sulama kanalında ölü bulundu

16 yaşındaki genç sulama kanalında ölü bulundu

33 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki genç, sulama kanalında ölü bulundu.

16 yaşındaki genç sulama kanalında ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki genç, sulama kanalında ölü bulundu.


Olay, Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki sokak üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sulama kanalının kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adının Osman Copkur (16) olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı. Çopkur'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Copkur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ünsal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
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