Anne, abla ve komşusunu öldüren gençle ilgili vahim iddia! Madde bağımlısıymış - Son Dakika
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Anne, abla ve komşusunu öldüren gençle ilgili vahim iddia! Madde bağımlısıymış

27.05.2023 13:26

Silivri'de bir genç tartıştığı annesi, ablasını ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. 3 bıçakla yakalanan gencin madde bağımlısı olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.

Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha B.'yi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki komşu Semiha B. ve Esra A.'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

16 yaşındaki genç tartıştığı anne, abla ve komşusunu öldürdü

İDDİALAR VAHİM

Mehmet A. olay yerinden kaçarken, üzerinde 3 bıçakla polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şahsın madde bağımlısı vepsikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

16 yaşındaki genç tartıştığı anne, abla ve komşusunu öldürdü
Kaynak: İHA
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