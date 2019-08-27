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16 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

1 saat önce

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 16 yaşındaki genç, yol kenarında ölü bulundu.

16 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu, System.String[]

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 16 yaşındaki genç, yol kenarında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Bünyamin Kazar, yol kenarında yanında bir av tüfeğiyle hareketsiz halde bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin kanlar içindeki cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazar'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:20 Kaynak: İHA
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