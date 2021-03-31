Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı

31.03.2021 02:43

Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı Hırsızlık ve balık kasasıyla darp etmeye çalışma gerekçesiyle gence 2-6 yıl arasında değişen hapis cezası istendi Dayakçı patrona 4-14 yıl, dayak yiyen çırağa 2-6 yıl arasında değişen hapis cezaları...

Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı

Hırsızlık ve balık kasasıyla darp etmeye çalışma gerekçesiyle gence 2-6 yıl arasında değişen hapis cezası istendi

Dayakçı patrona 4-14 yıl, dayak yiyen çırağa 2-6 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL'lik yevmiye meselesi yüzünden çıkan tartışmada patronları tarafından 5 saat boyunca ahşap sopa ve metal maşayla dövüldüğü öne sürülen 16 yaşındaki gence 2-6 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açılırken, genci darp eden patrona ise 4-14 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

Olay, geçtiğimiz 7 Mart tarihinde Güvenevler Mahallesi kapalı pazar yerindeki bir balıkçı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.C.K., yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., Ali S., ile telefonda konuşarak 200 TL'lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Burada patronları tarafından o günde çalışması istenen S.C.K., yevmiye hesabı ile çalıştı. Akşam saatlerinde ise taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Ş.C.K.'yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam etti. Şahıslar yaklaşık 5 saat boyunca genci dövdü. Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Ş.C.K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dayak yiyen çırak içinde hapis cezası istendi

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İki ayrı iddianame birleştirilerek Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada tutuklu sanık iş yeri sahibi Akif A. hakkında 'cebir, tehdit, hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, darp edilen çırak Ş.C.K., hakkında ise hırsızlık ve balık kasasıyla darp etmeye çalışma gerekçesiyle 'silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Elime geçirdiğim balık kasasını Akif A.'ya savurdum"

Çırak, ifadesinde, tartıştıkları patronu Akif A.'nın alacağı parasını istemesi üzerine kendisine küfrettiğini söyleyerek, "Akif A. bana küfredince sinirlendim ve kendimi koruma maksatlı elime geçirdiğim balık kasasını Akif A.'ya savurdum. Bunu vurma amaçlı yapmadım" dedi.

Savcılık iddianamede Ş.C.K'nın gece vakti sayılan zaman diliminde müşteki Akif A.'ya ait aracın anahtarını gizlice alıp belli süre olay yerinden ayrıldığı ve aracın içerisinde bulunan parayı da almak suretiyle üzerine atılı tamamlanmış 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' ve müştekiyi ele geçmeyen balık kasası ile darp etmeye çalışarak 'silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarını işlediğini iddia etti.

"4 bin liranın yerinde olmadığını görünce sinirlendim"

Hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istenen Akif A.'nın ise S.C.K.'nın alkol aldıktan sonra uyuduğu esnada montunun cebinden anahtarını aldığını ve kamyonetin torpidosundaki 4 bin liranın yerinde olmadığını görünce sinirlenerek şahsı darp ettiğini söyledi.

Tanık Y.A. ise iddianamedeki ifadesinde, Ş.Ç.K., ile uyuyan patronlarının ceketinin cebinden kamyonetin anahtarını alarak araçla yola çıktıklarını, S.Ç.K'nin araçtaki parayı kemer bölgesine koyduğunu doğruladı.

Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı
Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı
Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı
Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı

Türk Lirası, Karahisar, Metal, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence de hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
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