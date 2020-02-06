16 yaşındaki gence yüzlerce mesaj attığı ortaya çıkan İskoç Maliye Bakanı Mackay istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya 16 yaşındaki gence yüzlerce mesaj attığı ortaya çıkan İskoç Maliye Bakanı Mackay istifa etti - Son Dakika Dünya

16 yaşındaki gence yüzlerce mesaj attığı ortaya çıkan İskoç Maliye Bakanı Mackay istifa etti

6 saat önce

Mackay yıllık bütçeyi sunmasına saatler kala "aptalca davrandığını" söyleyerek görevi bıraktığını açıkladı. Skandal sonrası İskoç Başbakan Nicola Sturgeon, Mackay'in parti üyeliğinin soruşturma süresince askıya alındığını onayladı.

16 yaşındaki gence yüzlerce mesaj attığı ortaya çıkan İskoç Maliye Bakanı Mackay istifa etti, System.String[]

İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay, 16 yaşında bir erkek çocuğuna sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj gönderdiği iddialarının ardından istifa etti.


Mackay yıllık bütçeyi sunmasına saatler kala "aptalca davrandığını" söyleyerek görevi bıraktığını açıkladı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:55 
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