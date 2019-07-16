Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldürdü
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16 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldürdü

3 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 16 yaşındaki Samet Coşkun, aralarında husumet bulunan aileden Bekir K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

16 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 16 yaşındaki Samet Coşkun, aralarında husumet bulunan aileden Bekir K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Coşkun marketten alışveriş yapıp dışarı çıktığı sırada, husumetli oldukları aileden olan Bekir K. (55) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Samet Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan Bekir K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP
Samet Coşkun, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
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