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16 yaşındaki Gizemnur, yapay kafatası nakli ile hayata yeniden bağlandı - Son Dakika

16 yaşındaki Gizemnur, yapay kafatası nakli ile hayata yeniden bağlandı

26.06.2021 11:31

Geçirdiği trafik kazası sonrasında kafatasının bir bölümünü kaybeden 16 yaşındaki Gizemnur Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen titanyumdan üretilen yapay kafatası parçalarının nakli ile yeniden yaşama döndü.

Geçirdiği trafik kazası sonrasında kafatasının bir bölümünü kaybeden 16 yaşındaki Gizemnur Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen titanyumdan üretilen yapay kafatası parçalarının nakli ile yeniden yaşama döndü.

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Gizemnur Yılmaz, 2019'da dedesiyle geçirdiği trafik kazası nedeniyle kafatasının bir bölümünü kaybetti. Bir ay yoğun bakımda kalan, 5 ameliyat geçiren Gizemnur, bu süreçte başının görünümünden dolayı kendini sosyal hayata kapattı, arkadaşlarından, çevresinden uzaklaştı.

Sadece fiziksel değil psikolojik olarak da yıpranan Gizemnur, SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı yapay kafatası parçalarının nakli sayesinde yeniden hayata gülümsedi. Sağlığına tamamen kavuşan genç kız önceki gün hastaneden taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Tehli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazasının ardından yapılan bir ameliyatta Gizemnur'un kafatasının bir bölümünün çıkartıldığını ve sonrasında tekrar yerine takıldığını anlattı.

Bazı durumlarda hastalara bu operasyonun gerçekleştirilebildiğine işaret eden Tehli şu bilgileri paylaştı:

"Gizemnur'un bu ameliyatının ardından kafatası enfeksiyon sebebiyle tekrar çıkartılmış. Diğer tarafın kemikleri ise maalesef kaynamamış halde adacık şeklinde, 'dura' dediğimiz beyin zarının üzerinde yüzmekteydi. Bize bu şekilde başvuran hastamızın kafatasının her iki tarafına da cranio plasti ameliyatı dediğimiz, titanyumdan yapılan, kafatasının tamamlanmasını ve bütünlüğünü sağlayacak ameliyatı planladık.

SBÜ Gülhane Külliyesi bünyesindeki Medikal Üretim Tasarım Merkezindeki (METÜM) mühendis arkadaşlarımız, bu kafatası implantlarını üretti, biz de hastamıza uyguladık. Kafatasında olmayan kısmı tamamen kapattık, kemik adacıkları bulunan diğer kısmında da adacıkları tamamen temizleyerek titanyum implantını yerleştirdik. Böylelikle kafatasının bütünlüğünü sağladık. Kızımızın daha sağlıklı, güvenli şekilde yaşaması için bir kafatası oluşturmuş olduk."

"Tamamen sağlığına kavuştu, okuluna koşa koşa gidebilir"

Prof. Dr. Tehli, Gizemmur Yılmaz'ın durumunun şu an çok iyi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gizemnur tamamen sağlığına kavuştu. Keşke orijinal kemiği olsa onu kullansaydık ama bunun olmadığı durumlarda uygulanabilecek en iyi yöntemlerin başında kişiye özel titanyum cranio plasti ameliyatları geliyor. Şu an yerleştirdiğimiz titanyum, kendi kafatasından daha da sağlam. Hayatına istediği gibi devam edebilir, kafasını çarpmaktan korkmasına artık gerek yok, bu konuda bir risk kalmadı. Beyni travmalardan şu an korunur pozisyonda. Gizemnur bizlere bir an önce okuluna gitmek istediğini söylemişti. Koşa koşa gidebilir."

"Artık aynalarla aram çok iyi, mutlukla bakabiliyorum"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gizemnur da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ameliyattan önce kafamı patlak bir topa benzetiyordum. Hani patlak kısmı çukur olur ya... O yüzden aynaya bakmak istemiyordum, üzülüyordum. Artık aynalarla aram çok iyi, mutlulukla bakabiliyorum.

Ameliyattan önce dengem yerinde değildi, şimdi kendi başıma yürüyebiliyorum. Artık kendime güveniyorum. Bundan sonra özgür olabilmek, ailemden bağımsız hareket edebilmek istiyorum. Eskiden çok çalışkandım, şimdi de öyle olmak istiyorum. İleride insanlara sağlık alanında hizmet verebilmenin, Özkan Hocam gibi doktor olabilmenin hayalini kuruyorum. Okuluma dönebilmeyi de çok istiyorum, çok uzak kaldım."

Gizemnur'un babası Gökhan Yılmaz da "Yaşadıklarımız çok zordu. İki yıl oldu, bugünleri çok bekledik. Artık çok şükür huzura kavuşuyoruz. Kızımda emeği geçen bütün doktorlara, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Dünyanın sayılı merkezlerinden

METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız, 2011'de kurulan merkezin amacının kişiye özel medikal implantlar tasarlayıp üretmek olduğunu belirtti. Merkezde tasarımdan üretime tüm aşamaların yer aldığına dikkati çeken Ayyıldız, dünyanın sayılı merkezlerinden olduklarını, hastaların genelde ateşli silah yaralanması ve tümör gibi nedenlerle oluşan ciddi fiziksel eksikliklerle hastaneye başvurduğunu dile getirdi. Ayyıldız, kişilerin tomografileri üzerinden tasarımların yapıldığını ve ardından da titanyum alaşımdan üretimlerin gerçekleştirildiğini anlattı.

Prof. Dr. Ayyıldız, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da üretim yapan METÜM'ün son olarak bir hasta için Azerbaycan'a cranio plasti implantı tasarlayıp gönderdiğini belirterek yurt dışından gelen hastaların tedavilerini de yaptıklarını aktardı.

Ayyıldız, söz konusu çalışmalara verdiği destekten ötürü SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e de teşekkürlerini iletti.

16 yaşındaki Gizemnur, yapay kafatası nakli ile hayata yeniden bağlandı
16 yaşındaki Gizemnur, yapay kafatası nakli ile hayata yeniden bağlandı
16 yaşındaki Gizemnur, yapay kafatası nakli ile hayata yeniden bağlandı
16 yaşındaki Gizemnur, yapay kafatası nakli ile hayata yeniden bağlandı

Öğretim Üyesi, Lise, Gata, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki Gizemnur, yapay kafatası nakli ile hayata yeniden bağlandı - Son Dakika


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