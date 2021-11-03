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16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı - Son Dakika

16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı

03.11.2021 16:10

Kayseri'de eğlenmek için gittikleri evde 16 yaşındaki İkra Nur Türksoy'un kafasından av tüfeği ile vurularak ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla Berat A. ve Osman Ç. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Berat A.'nın ifadesinde "Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" sözlerine yer verildi.

17 Ağustos gecesi İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu öne sürdüğü av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜ

Tüfekten çıkan saçma Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANDILAR

Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

"TÜFEK BİR ANDA ATEŞ ALIP İKRA NUR'A İSABET ETTİ"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıkların 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede ifadesine yer verilen Berat A. "Osman, benim arkadaşımdı. İkra Nur'u hiç tanımazdım. Bu olay nedeniyle tanıdım. Ben, Osman, İkra Nur ve onun bir arkadaşı oturma odasında oturuyorduk. Osman odadan ayrıldı, bir süre sonra da tüfek ile geldi. Tüfeğin boş olduğunu söyledi. Benim de elim bir anda tetiğe gitti. Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" dedi.

21 Ekim'de tahliye edilen Osman Ç.'nin ise savcılığa verdiği ilk ifadesinde, İkra Nur'u ilk kez gördüğünü, bir kız arkadaşını tanıştırdığını, olay sırada duşta olduğunu, bu sırada silah sesi duyduğunu, çıkınca Berat'ın kaçtığını görünce kendisini de evden ayrıldığını söylediği iddianamede yer aldı. Sanıklar, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı

17 Ağustos, İkra Nur, Kayseri, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık Berat A.'nın savunması ortaya çıktı: Tüfek bir anda ateş aldı - Son Dakika
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